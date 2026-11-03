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Resumen

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Personas caminando por una avenida inundada, en Guayaquil, Ecuador, el 1 de noviembre de 2026. (Jonathan Miranda / EFE)
Personas caminando por una avenida inundada, en Guayaquil, Ecuador, el 1 de noviembre de 2026. (Jonathan Miranda / EFE)
Por Agencia EFE

Los colegios públicos de cuatro ciudades de la provincia costera de Guayas, incluida la más grande del país, Guayaquil, tendrán este miércoles clases no presenciales debido a las fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, que ha dejado once personas fallecidas en Ecuador desde el 29 de agosto pasado.

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