Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, que han dejado el cierre temporal del aeropuerto para vuelos comerciales, inundaciones, riadas y decenas de evacuados.

El portavoz presidencial, José Julio Neira, informó que el Comité de Emergencias (COE) cantonal declaró la emergencia por las inundaciones y los daños registrados en distintas zonas de la isla.

#ATENCIÓN El barrio La Cascada, en la isla Santa Cruz, en #Galápagos, es el más afectado por las inundaciones por las fuertes lluvias. En este lugar habitan unas 800 familias y que al parecer lo habrían perdido todo. "No estamos preparados para una tormenta de la magnitud de anoche", dijo @jecacobos. — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) October 31, 2026

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Según los reportes del servicio de emergencias ECU 911, las precipitaciones provocaron el desbordamiento de cauces, inundaciones en viviendas y daños en carreteras e infraestructuras eléctricas.

Además, en torno 80 personas tuvieron que ser evacuadas.

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Carolina Lozano, indicó que se han habilitado dos alojamientos temporales con capacidad para 500 personas y que se valoran las necesidades de familias afectadas.

🇪🇨 EL NIÑO GOLPEA SUDAMÉRICA En Ecuador, un torrencial aguacero en la isla Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, dejó al menos un muerto, dos desaparecidos y decenas de evacuados, provocando la declaración de estado de emergencia en el cantón. https://t.co/oxqzDDT7l2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 31, 2026

También anunció el traslado de 1.000 kits de asistencia humanitaria y precisó que esta tarde está previsto que salga desde Guayaquil un contingente para reforzar las labores de atención, una vez se habiliten las operaciones aeroportuarias.

Por su parte, el presidente del COE Nacional, Roberto Luque, destalló el despliegue de trece profesionales sanitarios, 54 atenciones médicas y que tres personas fueron trasladadas a un hospital.

Las fuertes precipitaciones también obligaron a suspender temporalmente los vuelos comerciales en el aeropuerto de Baltra y así reservarlo para operaciones de emergencia y ayuda humanitaria.

#IMPORTANTE || ACTIVAMOS ACCIONES DE RESCATE Y AUXILIO ANTE LAS INUNDACIONES EN #GALÁPAGOS Ante las fuertes precipitaciones registradas en la Isla Santa Cruz, #Galápagos, la #PolicíaEcuador desplegó a sus servidores policiales para atender la emergencia y brindar asistencia a la ciudadanía. Personal táctico ejecutó labores de rescate y evacuación, logrando evacuar a varias personas que se encontraban en una zona de riesgo. Asimismo, nuestros servidores mantienen el control de accesos, la seguridad y la regulación del tránsito en los sectores afectados, facilitando el trabajo de los equipos de emergencia y contribuyendo a la protección de la población. Más detalles 👇🏻📽️ #ServirYProtegerConFirmeza #EstartegiaOperacional3D — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 31, 2026

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensase inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

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