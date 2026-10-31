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Las calles inundadas en isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador, debido a las fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, el 30 de octubre de 2026. (Capturas de X @EcEnDirecto)
Las calles inundadas en isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador, debido a las fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, el 30 de octubre de 2026. (Capturas de X @EcEnDirecto)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, que han dejado el cierre temporal del aeropuerto para vuelos comerciales, inundaciones, riadas y decenas de evacuados.

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