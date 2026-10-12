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Intensas lluvias provocan el desborde del río Calaguro, en el municipio de Santa Rosa, provincia de El Oro, en Ecuador, el 11 de octubre de 2026. (Capturas de X @EcuKnoticias)
Intensas lluvias provocan el desborde del río Calaguro, en el municipio de Santa Rosa, provincia de El Oro, en Ecuador, el 11 de octubre de 2026. (Capturas de X @EcuKnoticias)
Por Agencia EFE

Las fuertes lluvias en Ecuador que se registraron en los últimos días han dejado cinco ríos y un estero desbordados en tres provincias, según informó este lunes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

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