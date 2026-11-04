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Resumen

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Un hombre camina por aguas anegadas tras fuertes lluvias en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 26 de octubre de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
Un hombre camina por aguas anegadas tras fuertes lluvias en el norte de Guayaquil, Ecuador, el 26 de octubre de 2026. (MARCOS PIN / AFP)
/ MARCOS PIN
Por Agencia EFE

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional de Ecuador llamó este miércoles a la ciudadanía a “extremar las precauciones” ante el pronóstico de fuertes lluvias durante la noche asociadas al Fenómeno El Niño.

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