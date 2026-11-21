Las intensas lluvias, como efecto del Fenómeno El Niño, registradas este sábado 21 de noviembre provocaron inundaciones en distintos sectores del cantón Santa Cruz, en las islas Galápagos, Ecuador. Ante la emergencia, las instituciones de respuesta desplegaron equipos para evacuar a los residentes de las zonas afectadas y brindarles asistencia.
Los reportes corresponden a los sectores La Cascada, Matazarnos, El Edén, Arrayanes y áreas cercanas a Pelikan Bay. En estos lugares se coordinó la intervención de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz y personal del Parque Nacional Galápagos.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de las inundaciones, con calles cubiertas por el agua y fuentes de la zona con caudales elevados. Los equipos de primera respuesta permanecen desplegados para atender a los habitantes y realizar las evacuaciones necesarias.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó mediante una publicación en su cuenta de X que 100 personas fueron evacuadas de los sectores afectados por las inundaciones.
Según precisó, los ciudadanos reciben atención médica, kits humanitarios y asistencia integral en el alojamiento temporal habilitado en la Unidad Educativa Miguel Ángel Casares.
Asimismo, el Ministerio de Salud Pública mantiene activos dos puntos de atención médica: uno en la Universidad Central, donde funciona temporalmente el centro de salud, y otro en la Unidad Educativa Miguel Ángel Casares.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el número total de personas afectadas ni han confirmado la existencia de heridos o fallecidos como consecuencia de las emergencias.
Las precipitaciones también ocasionaron daños en la calzada de la carretera que conduce al aeropuerto de Baltra, por lo que la vía permanece cerrada.
Ante esta situación, maquinaria del Municipio de Santa Cruz y del Consejo de Gobierno de Galápagos trabaja en el sector para atender los daños ocasionados por las lluvias.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal informó que mantiene el monitoreo de la situación y coordina las acciones de respuesta. Las instituciones desplegadas continúan con las labores de evacuación y asistencia a los residentes de las zonas afectadas.
El fenómeno meteorológico de El Niño que está afectando al planeta podría ser de una intensidad sin precedentes, “literalmente fuera de las escalas de monitoreo” que se han usado durante las últimas cuatro décadas, advirtió el miércoles 21 de octubre la ONU. (AFP)
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