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Personas sacan sus vienes por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos, Ecuador, el 31 de octubre de 2026. (Carolina Peñafiel / EFE)
Personas sacan sus vienes por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos, Ecuador, el 31 de octubre de 2026. (Carolina Peñafiel / EFE)
/ Carolina Peñafiel
Por Agencia EFE

El Gobierno de Ecuador suspendió este lunes las clases presenciales en todas las instituciones educativas del municipio de Santa Cruz, en las Islas Galápagos, ante la emergencia provocada por las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

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