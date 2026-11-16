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Resumen

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AME1897. GALÁPAGOS (ECUADOR), 31/10/2026.- Personas caminan en una zona afectada por una inundación este sábado, en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador). Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han dejado el cierre temporal del aeropuerto para vuelos comerciales, inundaciones, riadas y decenas de evacuados. EFE/ Carolina Peñafiel
AME1897. GALÁPAGOS (ECUADOR), 31/10/2026.- Personas caminan en una zona afectada por una inundación este sábado, en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador). Las autoridades de Ecuador declararon este sábado la emergencia en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han dejado el cierre temporal del aeropuerto para vuelos comerciales, inundaciones, riadas y decenas de evacuados. EFE/ Carolina Peñafiel
/ Carolina Peñafiel
Por Agencia EFE

Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado catorce personas fallecidas y otras 77.510 perjudicadas en Ecuador desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja nacional, informaron las autoridades del país.

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