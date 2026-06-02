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Un residente local empuja su carreta a través del lodo tras las inundaciones provocadas por las lluvias en la provincia de Paita, en Piura, al norte del Perú, el 24 de marzo de 2017, durante el fenómeno climático El Niño. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
Un residente local empuja su carreta a través del lodo tras las inundaciones provocadas por las lluvias en la provincia de Paita, en Piura, al norte del Perú, el 24 de marzo de 2017, durante el fenómeno climático El Niño. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
/ ERNESTO BENAVIDES
Por Agencia EFE

Los países de Latinoamérica, una de las regiones del mundo que suele verse más afectadas por El Niño, deben “extremar las precauciones” y utilizar la llamada “inteligencia climática” para sortear los efectos más adversos de este fenómeno, dijo este martes a Efe la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo.

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