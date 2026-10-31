El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las intensas sequías e inundaciones asociadas al “superniño”, el fenómeno climático que este año está causando estragos en varias partes del planeta.

“Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del superniño sea el mínimo posible”, detalló en un mensaje a la nación.

En Bolivia el Fenómeno El Niño ocasionó graves pérdidas económicas en Tarija. (Foto: elpaisonline.com)

El mandatario afirmó que El Niño “tendrá golpes muy duros” en Bolivia, con “sequía e inundaciones”, por lo que será necesaria la cooperación de “todas las instituciones”, como las alcaldías, gobernaciones, Fuerzas Armadas y la Policía, para afrontar dicha situación.

Posibles inundaciones

“Hay 63 comunidades que ya están sufriendo y se han declarado en sequía”, mientras que otras “se están preparando para posibles inundaciones”, aunque no detalló cuáles podrían ser las regiones o poblaciones más afectadas.

“Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que esta sequía que ya está golpeando a varias regiones del país y las inundaciones posteriores sean del menor impacto posible”, remarcó.

Bolivia soporta intensas lluvias, tormentas y sequías en diversas regiones por el Fenómeno El Niño. (Foto: Versión Final de Venezuela)

Esta semana, el Viceministerio de Defensa Civil alertó que al menos 78.217 familias fueron afectadas por la sequía ocasionada por el fenómeno de El Niño, las cuales pertenecen a siete de las nueve regiones del país.Asimismo, indicó que los departamentos más afectados son La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

Por otra parte, Paz afirmó que la sequía que afecta algunas zonas pueden sumarse otras que posiblemente queden afectadas por inundaciones debido al inicio de la temporada de lluvias, que habitualmente abarca los meses de noviembre a marzo.

El fenómeno climático de El Niño consiste en un calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial y el debilitamiento de los vientos alisios, lo que se manifiesta con alteraciones en la atmósfera que ocasionan sequías o fuertes lluvias seguidas de inundaciones.

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