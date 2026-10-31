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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una ceremonia en la que se reconoce a José Armando Urioste como fiscal general interino del país, en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 5 de octubre de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una ceremonia en la que se reconoce a José Armando Urioste como fiscal general interino del país, en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 5 de octubre de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las intensas sequías e inundaciones asociadas al “superniño”, el fenómeno climático que este año está causando estragos en varias partes del planeta.

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