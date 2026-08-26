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Agentes de policía trasladaron al asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, desde el Palacio de Justicia hasta la prisión de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de agosto de 2026. (RODRIGO URZAGASTI / AFP)
Agentes de policía trasladaron al asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, desde el Palacio de Justicia hasta la prisión de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de agosto de 2026. (RODRIGO URZAGASTI / AFP)
/ RODRIGO URZAGASTI
Por Agencia EFE

El consultor político argentino Fernando Cerimedo, vinculado a la campaña presidencial de Javier Milei y encarcelado en Bolivia por un presunto intento de asesinato de su expareja, afronta una nueva investigación por violencia familiar y doméstica contra ella, informaron este martes las autoridades bolivianas.

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