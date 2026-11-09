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La abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo. (Foto de EFE)
La abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo. (Foto de EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia anunció este lunes un salvoconducto para la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, para que abandone el país y viaje a México, después de recibir “asilo diplomático”.

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