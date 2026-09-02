El Congreso de Chile aprobó este miércoles la conformación de una comisión investigadora para esclarecer eventuales conexiones entre el estratega digital argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de feminicidio, y el entorno del mandatario José Antonio Kast en el marco del uso de bots en campañas políticas.

La instancia, rechazada ayer por falta de quorum, fue aprobada hoy en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, y tendrá un plazo de sesenta días para elaborar un informe relativo al conocimiento, detección y uso de bots u otras herramientas de manipulación digital desde 2020 en adelante.

“Que se apruebe la comisión y eso está muy bien porque da cuenta de que las instituciones funcionan, pero por otro lado nos preocupa que todo un sector en bloque, la derecha, no votó o simplemente votó en contra de esta comisión”, acusó el diputado cercano al Partido por la Democracia (PPD) José Montalva, impulsor de la propuesta.

Por su parte, el diputado oficialista y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Eduardo Crettón, dijo el martes que su sector no apoyaría la comisión en tanto “la izquierda busca instalar que las fake news o que los bots son patrimonio de un solo sector político”.

El exasesor del Gobierno de Javier Milei, Fernando Cerimedo. (Foto de EFE)

“Cuando Cerimedo vino a Chile, las personas que pudieron tener relación con él todavía no sabían el monstruo en el que se iba a transformar”, señaló.

Las acusaciones contra el actual mandatario chileno y sus equipos por el uso de bots no son nuevas: en 2025, en plena campaña presidencial, un grupo de parlamentarios denunció ante el Ministerio Público la existencia de “redes coordinadas de desinformación” en plataformas digitales, acción que apuntó a indagar presuntos delitos informáticos y de asociación ilícita vinculada a hostigamiento y manipulación del debate público.

Cerimedo es reconocido a nivel regional como un estratega comunicacional al servicio de las derechas latinoamericanas, desempeñándose como asesor del mandatario argentino Javier Milei y del expresidente brasilero Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

En el marco de su detención, trascendió el hallazgo de “granjas de bots” presuntamente utilizadas para desacreditar a opositores políticos, una masiva red de cuentas digitales falsas que atacan adversarios mediante hostigamiento e insultos, haciéndose pasar por personas reales.

El argentino de 45 años también ha participado de las campañas del mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, y Nasry Asfura, de Honduras, y difundió cuestionamientos sin sustento al sistema electoral brasilero tras la derrota de Bolsonaro en 2022.

Kast afirmó el pasado lunes que nunca ha trabajado con el consultor en sus campañas o que actualmente mantenga vínculos de asesoría con el Gobierno, no obstante, el mandatario reconoció que lo conoce y que ambos han coincidido en distintas instancias junto a otros líderes políticos.

“En el año 2020, hace seis años atrás, él habría —porque es tema de investigación— asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano”, sostuvo Kast en una entrevista con el medio chileno Cooperativa.

Además de la investigación por femicidio contra su expareja, que recibió tres tiros, la Fiscalía boliviana abrió una indagación contra Cerimedo por presuntos vínculos con el narcotráfico.