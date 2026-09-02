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Resumen

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026. (Francesco DEGASPERI / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026. (Francesco DEGASPERI / AFP)
/ FRANCESCO DEGASPERI
Por Agencia EFE

El Congreso de Chile aprobó este miércoles la conformación de una comisión investigadora para esclarecer eventuales conexiones entre el estratega digital argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de feminicidio, y el entorno del mandatario José Antonio Kast en el marco del uso de bots en campañas políticas.

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