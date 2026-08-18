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Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei. Foto: @FerCerimedo_ok/ X
Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei. Foto: @FerCerimedo_ok/ X
Por Agencia EFE

El argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), fue arrestado en Bolivia dentro de una investigación por un ataque armado sufrido por su expareja, una activista política, en la región oriental de Santa Cruz, confirmó este martes la Policía.

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