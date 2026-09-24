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El exasesor del Gobierno de Javier Milei, Fernando Cerimedo. (Foto de EFE)
El exasesor del Gobierno de Javier Milei, Fernando Cerimedo. (Foto de EFE)
Por Agencia EFE

El consultor político argentino Fernando Cerimedo ofreció este jueves la ampliación de su declaración en un caso por presunto enriquecimiento ilícito, por el que cumple detención preventiva en una cárcel del altiplano boliviano.

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