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Agentes de policía trasladan al asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, desde el Palacio de Justicia a la prisión de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de agosto de 2026. Foto: RODRIGO URZAGASTI/AFP
Agentes de policía trasladan al asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, desde el Palacio de Justicia a la prisión de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de agosto de 2026. Foto: RODRIGO URZAGASTI/AFP
/ RODRIGO URZAGASTI
Por Agencia EFE

El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, reconoció este martes que el asesor político Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia y acusado de feminicidio en grado de tentativa contra su expareja Nadia Beller, ingresó a la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) durante la primera mitad de 2024.

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