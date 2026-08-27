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Agentes de policía trasladan al asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, desde el Palacio de Justicia a la prisión de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de agosto de 2026. Foto: RODRIGO URZAGASTI/AFP
Agentes de policía trasladan al asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, desde el Palacio de Justicia a la prisión de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de agosto de 2026. Foto: RODRIGO URZAGASTI/AFP
/ RODRIGO URZAGASTI
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Bolivia anunció este jueves que imputará al argentino Fernando Cerimedo por supuesto enriquecimiento ilícito y pedirá su detención preventiva en esa causa, que se investiga en paralelo a otros dos casos contra el consultor político, incluido el de intento de feminicidio contra su expareja, por el que ya está encarcelado.

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