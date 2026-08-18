El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó este martes que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), es investigado por el presunto delito de “tentativa de feminicidio”, tras un ataque armado sufrido por su expareja en la región oriental de Santa Cruz.

Mariaca dijo a los medios en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, que “se ha determinado emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de tentativa de feminicidio en contra del señor Cerimedo”, tras tomarle una declaración luego de su arresto en Santa Cruz.

“A la fecha, él se encuentra aprehendido, se le va a tomar su declaración ahora en calidad de investigado y va a ser puesto ante una autoridad jurisdiccional”, señaló el fiscal general y anunció que la comisión de fiscales que investiga el suceso pedirá la detención preventiva del argentino, al existir un “peligro de fuga” y “obstaculización” de la investigación.

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Cerimedo, a quien los medios locales identifican como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue arrestado en las últimas horas por agentes en el aeropuerto de Viru Viru cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, dentro de la investigación por el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller,.

El argentino, que es fundador y director del medio digital ‘La Derecha Diario’, se considera militante de la derecha mundial y es conocido por sus constantes enfrentamientos con periodistas y con adherentes a la izquierda.

El asesor creó su propia empresa de publicidad y marketing llamada ‘Numen’, que cuenta con oficinas en varias ciudades de Latinoamérica, y dirige su propia academia que ofrece cursos de mercado digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei. Foto: @FerCerimedo_ok/ X

Beller, una abogada, activista y analista política que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, fue atacada a tiros la víspera en la noche por dos desconocidos vestidos como repartidores de comida a domicilio cuando se encontraba en las puertas de un hotel en Santa Cruz.

El fiscal general explicó que la abogada recibió tres disparos, le fueron concedidos treinta días de incapacidad, se encuentra “consciente, orientada” y permanece “bajo observación estricta en la unidad de terapia intensiva” en una clínica en Santa Cruz.

Mariaca indicó que se tomó la declaración y se le hizo una “valoración psicológica” a Beller, quien explicó a los fiscales que ella y Cerimedo “eran pareja”, por lo que la investigación fue abierta inicialmente bajo la figura de “tentativa de asesinato”, pero se modificó a “tentativa de feminicidio”.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se solidarizó con la activista y pidió “una investigación seria y profunda” del suceso, al asegurar que “en Bolivia nadie está por encima de la ley”.

En una declaración al canal privado DTV, Beller acusó a Cerimedo de enviar “a los sicarios” para matarla.

La víctima contó que llegó al hotel donde fue herida para atener una supuesta denuncia de violación contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) que iba a atender por ser abogada y activista, un caso del que supuestamente Cerimedo sabía y le prometió que “iba a tener escoltas” para atenderlo, pero “era mentira”.

Beller reconoció que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y que por esa cercanía se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, de los que aseguró tener pruebas.

También acusó al argentino de al menos dos infidelidades y de dos supuestos intentos de feminicidio.

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