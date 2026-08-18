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Resumen

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Fotografía del 25 de octubre de 2023 que muestra a Fernando Cerimedo y al exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina Nicolás Posse en Buenos Aires. Foto: EFE/ Enrique García Medina
Fotografía del 25 de octubre de 2023 que muestra a Fernando Cerimedo y al exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina Nicolás Posse en Buenos Aires. Foto: EFE/ Enrique García Medina
/ Enrique García Medina
Por Agencia EFE

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó este martes que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), es investigado por el presunto delito de “tentativa de feminicidio”, tras un ataque armado sufrido por su expareja en la región oriental de Santa Cruz.

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