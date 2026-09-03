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Resumen

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Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei. Foto: @FerCerimedo_ok/ X
Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei. Foto: @FerCerimedo_ok/ X
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Chile abrió este jueves una investigación por posibles delitos informáticos vinculados al estratega digital argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de feminicidio, y señalado de vínculos con el entorno del mandatario José Antonio Kast en el marco del uso de bots en campañas políticas.

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