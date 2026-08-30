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Resumen

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El argentino Fernando Cerimedo (c), imputado por la Fiscalía de Bolivia por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa y por presunto enriquecimiento ilícito. (EFE/Juan Carlos Torrejon).
El argentino Fernando Cerimedo (c), imputado por la Fiscalía de Bolivia por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa y por presunto enriquecimiento ilícito. (EFE/Juan Carlos Torrejon).
/ JUAN CARLOS TORREJON
Por Agencia EFE

Un tribunal de Bolivia dictó el sábado una segunda detención preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez en un caso por supuesto enriquecimiento ilícito, que se suma al proceso por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, por el que se encuentra detenido en una prisión de la región oriental de Santa Cruz.

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