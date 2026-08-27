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El exasesor del Gobierno de Javier Milei, Fernando Cerimedo. (Foto de EFE)
El exasesor del Gobierno de Javier Milei, Fernando Cerimedo. (Foto de EFE)
Por Agencia EFE

La Justicia de Argentina reclamó a Fernando Cerimedo, exasesor del Gobierno de Javier Milei y detenido en Bolivia por tentativa de feminicidio, el pago de una deuda reclamada por un banco de casi 140 millones de pesos (unos 90 mil dólares), y ordenó la inhibición de sus bienes.

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