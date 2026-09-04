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Resumen

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Contra el argentino Fernando Cerimedo también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Nadia Beller. (Foto: EFE)
Contra el argentino Fernando Cerimedo también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Nadia Beller. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Un tribunal de Garantías de la región de Santa Cruz, en el este de Bolivia, rechazó este viernes un recurso de acción de libertad presentado por la defensa del argentino Fernando Cerimedo, que buscaba frenar su traslado a una cárcel de máxima seguridad en La Paz, en una de las causas abiertas contra el consultor político.

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