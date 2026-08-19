El argentino Fernando Cerimedo, que fue asesor del partido del presidente de su país, Javier Milei, afronta una investigación en Bolivia por presunta “tentativa de feminicidio” en contra de su expareja, una abogada que sobrevivió un ataque a tiros ocurrido el lunes.

Cerimedo fue detenido este martes en la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en la región oriental de Santa Cruz, a donde llegó procedente de La Paz horas después del ataque sufrido por la abogada, activista y analista Nadia Beller a manos de desconocidos.

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El ataque ocurrió en las puertas de un hotel en la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima, cuando dos hombres vestidos como repartidores de comida a domicilio se acercaron a Beller, uno le disparó varias veces y el segundo le robó sus pertenencias, según confirmaron la Policía y la Fiscalía.

La abogada y activista Nadia Beller sobrevivió a un ataque armado registrado la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz, Bolivia.



Acusa del intento de asesinato a su expareja Fernando Cerimedo, quien se halla detenido. pic.twitter.com/5AZTKLDjvs — Eric Cartman (@Cartman_Freedom) August 18, 2026

Tras una primera declaración informativa, el Ministerio Público emitió una resolución y una orden de captura en contra de Cerimedo “por el delito de tentativa de feminicidio”, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Mariaca explicó que Beller recibió tres disparos y que se encuentra “consciente, orientada” y “bajo observación estricta en la unidad de terapia intensiva” en una clínica en Santa Cruz.

Según la Fiscalía, de acuerdo con información proporcionada verbalmente por Beller, existiría la posibilidad de que se encuentre en embarazo.

La figura de Cerimedo

Cerimedo es reconocido como un especialista en campañas a través de redes sociales y fue parte activa de la estrategia de comunicación que llevó a Milei a la Presidencia argentina en 2023.

A finales de 2024, la Justicia de Brasil lo incluyó en una investigación sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023, en la que fue descrito como diseminador de noticias falsas sobre las elecciones de 2022, ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, Cerimedo fundó en 2021 La Derecha Diario en Argentina, un portal digital de ultraderecha que ahora es de propiedad del español Javier Negre y que actualmente publica datos e informaciones favorables al Gobierno de Milei.

En Bolivia, medios locales y políticos como el expresidente Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente del país, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, lo han identificado como asesor personal de Rodrigo Paz, lo que fue negado este martes por el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Según Gálvez, Cerimedo no fue un asesor, sino “un colaborador cercano” de Paz en la campaña política para las elecciones generales de 2025, y que posteriormente “siguió colaborando” sobre algunos “temas concretos de comunicación”, aunque, según dijo, sin ser parte de la estructura del Estado.

La víctima

Beller, de 33 años, denunció en sus redes sociales un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja y demandó que la investigación no sea declarada en reserva para poder acceder a las investigaciones del caso.

En declaraciones al canal privado DTV, la abogada reconoció que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y lo acusó de enviar “sicarios” para matarla y de haber cometido al menos dos infidelidades y dos supuestos intentos previos de feminicidio.

Beller fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales en las fallidas elecciones generales de 2019, tras las cuales se volvió crítica del exmandatario.

Durante esa crisis, facilitó el acercamiento del exgobernador de Santa Cruz, el conservador Luis Fernando Camacho, entonces líder cívico de esa región, con organizaciones afines al MAS.

Beller aseguró este martes que por su relación con Cerimedo, se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, de los que aseguró tener prueba.

Las reacciones

La primera autoridad en pronunciarse sobre el suceso fue el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, quien se solidarizó con Beller y pidió una investigación “seria y profunda”.

Posteriormente, el vocero Gálvez sostuvo que Cerimedo “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”, mientras que el presidente Paz expresó en X su solidaridad con la abogada y le ofreció “todas las garantías necesarias”.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien dijo ser amigo de Beller, instruyó que el caso no se declare en reserva.

Un juez cautelar deberá definir la situación jurídica del argentino.