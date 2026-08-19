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Foto del 25 de octubre de 2023 que muestra a Fernando Cerimedo (der) y al exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina Nicolás Posse en Buenos Aires, Argentina. (EFE/ Enrique García Medina).
Foto del 25 de octubre de 2023 que muestra a Fernando Cerimedo (der) y al exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina Nicolás Posse en Buenos Aires, Argentina. (EFE/ Enrique García Medina).
/ Enrique García Medina
Por Agencia EFE

El argentino Fernando Cerimedo, que fue asesor del partido del presidente de su país, Javier Milei, afronta una investigación en Bolivia por presunta “tentativa de feminicidio” en contra de su expareja, una abogada que sobrevivió un ataque a tiros ocurrido el lunes.

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