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Resumen

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/ Gabriel Márquez)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/ Gabriel Márquez)
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este miércoles que el consultor político argentino Fernando Cerimedo, encarcelado por un presunto intento de feminicidio contra su expareja, “jamás tuvo la autorización” de representar a la Presidencia boliviana, al Gobierno o a su familia.

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