Las autoridades judiciales de Bolivia trasladaron este martes al asesor político, el argentino Fernando Cerimedo, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado en el altiplano, a 35 kilómetros de La Paz, para cumplir seis meses de prisión preventiva por supuesto enriquecimiento ilícito.

Esta madrugada, funcionarios judiciales y policiales llevaron a Cerimedo desde la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, donde también cumplía prisión preventiva por “feminicidio en grado de tentativa”, hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru.

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Ernesto Giraldes, uno de los abogados del argentino, confirmó que su cliente fue trasladado aproximadamente a las 6:30 hora local (10:30 GMT) en un vuelo comercial hasta el aeropuerto internacional de El Alto, una ciudad contigua a La Paz.

“Se está ejecutando el segundo mandamiento de detención preventiva, nosotros vamos a ver que se cumpla el proceso y no se violen los derechos ni garantías fundamentales de nuestro defendido”, dijo Giraldes a la red televisiva Bolivisión.

Funcionarios judiciales y policiales trasladan a Fernando Cerimedo desde la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado en el altiplano. (EFE/Juan Carlos Torrejón). / JUAN CARLOS TORREJON

Una hora después, a las 7:15 hora local (11:15 GMT), Cerimedo fue trasladado hasta la cárcel de Chonchocoro escoltado por una caravana de vehículos de la Policía y de la Fiscalía de La Paz.

Medios locales mostraron que el también consultor político descendió del avión de Boliviana de Aviación (Boa) esposado, con un chaleco antibalas y un casco de protección, aunque en Santa Cruz se lo vio sin esposas.

Giraldes anunció que se solicitará, en una audiencia, que Cerimedo “se pueda defender en libertad” de ambos procesos por los que cumple prisión preventiva.

Por su parte, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno de Rodrigo Paz, cuestionó los protocolos de seguridad que usaron las autoridades para el traslado de Cerimedo.

“Yo he solicitado que se lo traslade, lo que me llama la atención son los protocolos de seguridad, tiene un pasaje en un vuelo comercial, no son los protocolos adecuados”, sostuvo Lara.

La Fiscalía abrió el proceso por enriquecimiento ilícito “de oficio” horas después de la detención de Cerimedo por el ataque armado contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, en el que se le acusa de supuestamente contratar a “sicarios” para matarla.

Contra el argentino también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, puesto que sus detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Lara, aseguran que fue su asesor personal.

Cerimedo admitió que tiene una amistad con Paz, pero que su trabajo fue puramente “colaborativo”, que nunca llegó a firmar un contrato o ser funcionario del Estado boliviano y menos tener influencia sobre el Gobierno y los ministros.

El argentino fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.