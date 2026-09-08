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Resumen

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Funcionarios judiciales y policiales trasladan al asesor político argentino Fernando Cerimedo desde la cárcel de Palmasola hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. (EFE/Juan Carlos Torrejón).
Funcionarios judiciales y policiales trasladan al asesor político argentino Fernando Cerimedo desde la cárcel de Palmasola hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. (EFE/Juan Carlos Torrejón).
/ JUAN CARLOS TORREJON
Por Agencia EFE

Las autoridades judiciales de Bolivia trasladaron este martes al asesor político, el argentino Fernando Cerimedo, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado en el altiplano, a 35 kilómetros de La Paz, para cumplir seis meses de prisión preventiva por supuesto enriquecimiento ilícito.

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