Denuncian que dejaron morir al autor de "Sopa de caracol" por ser venezolano

Fernando Colina, el autor de la famosa canción "Sopa de caracol", murió la semana pasada en Colombia por una peritonitis y su esposa denunció que su deceso se debió a que le negaron asistencia médica por ser venezolano.

Haydée Polanco divulgó en redes sociales un video en el que cuenta lo que vivió y asegura: "Cuando llego a la instalación me encuentro que el doctor me dice que tengo que esperar por un supuesto permiso. Sabiendo la urgencia que mi marido tenía, lo retuvieron desde las 11.30 a las 22 y no lo atendieron por ser venezolano. Una descarada enfermera me dijo que me fuera porque éramos venezolanos".

►Estados Unidos hace contacto secreto con Diosdado Cabello, número 2 del chavismo



►Guaidó: Una elección con Maduro en el poder no sería "realmente libre"



►Venezuela: Tren del metro de Caracas se descarrila y deja 8 heridos | VIDEO



El artista, también cofundador de la agrupación folclórica del estado Carabobo Budare y Leña, falleció por complicaciones con una peritonitis el pasado miércoles en un hospital de Villa Rosario, Colombia.

[#VIDEO] Haydée Polanco, esposa del cantante Fernando Colina denunció a través de redes sociales la muerte de su marido en Colombia presuntamente por xenofobia https://t.co/pLdyH5T5L5 pic.twitter.com/gerMXnjqHV — Bernardo Luzardo ® (@BernardoLuzardo) August 15, 2019

Asimismo, una vez ocurrido el deceso, Polanco aseguró que le hicieron firmar un documento para que no se autorizara la realización de la autopsia, por lo que al respecto dijo: "En realidad no sé de qué murió", según lo publicado por el portal NTN24.

Además, advirtió que firmó los papeles que le pudieran para obtener el cuerpo de Colina y poder llevarlo junto a su familia, profundamente dolida por lo ocurrido. "Firmé para que me pudieran entregar a mi marido porque su familia estaba desesperada, esperándolo".

Tras la denuncia, el gerente del hospital de Villa del Rosario, Elkin Sánchez, culpó a la mujer de la muerte del cantante por supuestamente retirarse luego de que el paciente comenzara a recibir atención. Sin embargo, Polanco lo desmintió.

Fuente: "La Nación" de Argentina, GDA