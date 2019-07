"Dicen que soy aburrido": el spot que hizo presidente a Fernando de la Rúa

Buenos Aires. El ex presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, que murió esta madrugada, pronunció discursos -a lo largo de su carrera política- que calaron hondo en la memoria colectiva de los argentinos. De todos sus pronunciamientos, el "dicen que soy aburrido" del spot de su campaña electoral, es quizá uno de los más memorables.

"Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferraris?", era el inicio de aquel spot. La Nación de Argentina conversó en 1999, año en que Fernando de la Rúa ganó las elecciones, con los creadores de este video.

Cómo se llegó al "soy aburrido"

"Dicen que soy aburrido" fue un boom, al que el candidato se resistía, señala el artículo del medio argentino.

La campaña presidencial de la Alianza no había adquirido una personalidad definida cuando, una noche de abril de 1999, los jóvenes Antonio de la Rúa, Darío Lopérfido y Miguel Sal enfrentaron, en el living de su departamento de Barrio Norte, a Fernando de la Rúa; a su esposa, Inés Pertiné, y a su amigo Nicolás Gallo.

"¡Yo no puedo decir esto!", se escandalizó De la Rúa. "Fernando no va a decir eso", lo respaldó Pertiné. "Están locos. La gente no lo va a votar", coincidió Gallo. El debate llevó horas. A las 2 de la mañana, el apasionamiento del hijo mayor del vocero y de uno de los publicistas de De la Rúa había triunfado: "Probemos", concedió el candidato.

El spot salió al aire en mayo de 1999, luego de una gestión de último momento del publicista David Ratto contra las presiones del sector político de la campaña, que temía un desastre.

"Dicen que soy aburrido", admitía De la Rúa, en un gesto de audacia inusual. Fue el comienzo de la transformación que, pocos dudan hoy, lo convirtió en presidente electo.

"De la Rúa es una de las diez marcas más conocidas de la Argentina", dijo entonces Sal, integrante del equipo de comunicación de la campaña, en la entrevista con La Nación, la primera que concedía el grupo completo o alguno de sus otros integrantes: Ratto, Ramiro Agulla, Carlos Souto y Luis Stuhlman.

La Nación indicó que el equipo de comunicación se sintió parte del triunfo que consagró entonces a Fernando de la Rúa. Ramiro Agulla, la estrella del equipo, el dueño de la idea del "aburrido", indicó que Antonio de la Rúa fue el factótum del grupo y acotó: "Si nos hizo laburar para él, tiene que ser piola".

La entrevista es reveladora: De la Rúa perdió la mayor parte de las peleas que intentó librar contra los publicistas por las palabras exactas que debía decir ante las cámaras; escribió por decisión propia algunos textos para los comerciales de Graciela Fernández Meijide, que tampoco fueron aceptados; fue engañado para filmar aquella escena polémica en la que comandaba a un grupo SWAT armado hasta los dientes.

Una idea controvertida

"Sabíamos cuáles eran las limitaciones, cuáles eran los problemas que la gente sentía que tenía De la Rúa -admite Ratto-. Lo primero que dijimos fue: vamos a hablar del candidato por lo que el candidato es. Está el viejo dicho de que se puede engañar a parte del mundo parte del tiempo, no a todo el mundo todo el tiempo. Y lo peligroso que es."

Así nació "el aburrido". El senador peronista Antonio Cafiero había encontrado una ofensa ingeniosa contra el candidato de la Alianza: "No hay nada más aburrido que un domingo de lluvia, sin fútbol y con De la Rúa como presidente".

Agulla dijo entonces: "Hay que convencer a la gente no de que De la Rúa se puede parecer al excéntrico de Menem, sino de que la Argentina se tiene que parecer a De la Rúa". Los primeros en escucharlo lo rechazaron, hasta que llegó a oídos de Ratto y empezó la difícil tarea de persuadir a De la Rúa.

Cuando lo hizo, se inició su transformación. "Se empezó a encontrar. Sacó de adentro de él una personalidad, vaya a saber por qué, que empezó a tener una fuerza... Quizá la forma de graficar esto en números es la cantidad de tomas que hacíamos al comienzo y al final", recuerda Ratto. De la Rúa tuvo que repetir 50 veces el discurso del comercial. "Cuando me fui, pensé: este tipo no me va a querer ver nunca más", confiesa Agulla.

La frase causó conmoción. Los chicos pedían al candidato que "hiciera el aburrido", en sus visitas a escuelas o viajes de campaña.

Agulla está convencido de que, con ese aviso, "De la Rúa entró en la piel de todos los argentinos, de los niños, de las familias. Fue lo que captó la atención de todo lo que vino después. Era mostrar a un tipo capaz de hablar de lo que sea. Hablaba con honestidad. Y si se pensaba que De la Rúa era un tipo que dudaba, era mejor tener a la gente pensando que no, que es aburrido. Porque se puede ser presidente y aburrido, pero no se puede ser presidente dubitativo o débil. Era poner a la gente a hablar de lo que nosotros queríamos que hablara y olvidar lo que nosotros queríamos que olvidara".

"No podés pretender que el candidato sea perfecto, el candidato es como es y es justo presentarlo como es. No se puede engañar a la gente", explicó Sal.

El spot del hombre seguro

Vencida la desventaja del carácter del candidato, Agulla resolvió rebatir la idea de la falta de decisión, que el inconsciente colectivo atribuía a De la Rúa.

Para un nuevo spot, vistió de comandos armados a un grupo de actores y lo puso a caminar detrás de un De la Rúa de sobretodo oscuro, de aspecto presidencial. La idea "surgió para poner un ícono de fortaleza explícito, exagerado a propósito", explicó.

Otro spot de Fernando de la Rúa en 1999. Foto: Captura de video

La imagen fue filmada con un engaño. "Yo no quiero que la hagamos con todas estas armas", le había dicho De la Rúa a Souto, en el lugar de filmación. "No, no, es para ver cómo queda", mintió Souto.

El público aliancista reaccionó mal, pero, según Agulla, "en La Matanza nos fue bomba". "Había que ir a buscar más allá", afirma.

Esa imagen mostró, según el publicista, "el tamaño del candidato". Sólo De la Rúa podía filmar una escena como ésa, coinciden los demás. "Poné cualquier nombre adelante y es Al Capone o Elliot Ness. Nadie puede dudar del sentido de república de Fernando de la Rúa", afirma.

"Poné cualquier cara diciendo: yo no miento. Poné cualquier cara diciendo: soy aburrido. Poné cualquier cara con tres tipos con escopeta atrás. Es el valor de De la Rúa", coincide Ratto. "Si lo ven a De la Rúa con la mano en la lata van a pensar que está poniendo y no sacando dinero", acotó Stuhlman en aquella entrevista de 1999.