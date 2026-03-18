Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía cedida que muestra a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, siendo detenido por funcionarios de Migración Colombia, en Bogotá. Foto: EFE/ Migración Colombia
Fotografía cedida que muestra a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, siendo detenido por funcionarios de Migración Colombia, en Bogotá. Foto: EFE/ Migración Colombia
Por Agencia EFE

Las autoridades colombianas detuvieron este miércoles en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, miembro de la banda criminal Los Lobos y señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.