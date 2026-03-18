Las autoridades colombianas detuvieron este miércoles en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, miembro de la banda criminal Los Lobos y señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

“La detención se produjo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá cuando Aguilar Morales arribó en un vuelo procedente de México. El individuo intentaba evadir los controles migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano”, señaló Migración Colombia en un comunicado.

Según esa autoridad, los mecanismos de cooperación internacional y los protocolos de verificación de Colombia permitieron establecer su verdadera identidad para detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso judicial.

Sin embargo, esa versión es diferente a la dada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien aseguró que alias Lobo Menor fue detenido en el sector de Polanco, en Ciudad de México, aunque publicó fotos del criminal ecuatoriano custodiado por policías colombianos.

En un confuso mensaje en la red social X, Petro aseguró que “luego de la operación que dio su retención en el sector de Polanco en Ciudad de México, con la rápida acción y en cuestión de horas ya está en Colombia donde se dio la captura”.

Orden de detención contra Lobo Menor

En febrero pasado, la justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para Lobo Menor, así como para el máximo líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, y Luis Alfredo A.A., alias Gordo Luis.

El periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio posa para fotografías en Lima el 19 de abril de 2017. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Según la Fiscalía, los tres miembros de Los Lobos al parecer participaron en la planificación del crimen, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en los exteriores de un coliseo en el norte de Quito, cuando Villavicencio salía de un mitin político para las elecciones presidenciales.

Antes de que fuera asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, Jules Osmil C, uno de los autores materiales del crimen, dio detalles sobre los roles que cumplieron alias Lobo Menor y Gordo Luis.

“Ambos, según su testimonio, daban órdenes directas al resto de la organización”, señaló Fiscalía ecuatoriana.

Hasta el momento, por este magnicidio han sido condenadas a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos alias El Invisible, mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el crimen.

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