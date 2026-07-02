00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio posa para fotografías en Lima el 19 de abril de 2017. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP)
El periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio posa para fotografías en Lima el 19 de abril de 2017. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP)
/ ERNESTO BENAVIDES
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación contra los presuntos autores intelectuales y mediatos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, entre los que se encuentra un exministro y un exasambleísta del correísmo, empresarios procesados por escándalos de corrupción y los líderes de Los Lobos, la mayor banda criminal del país en la actualidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.