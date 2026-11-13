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El candidato presidencial paraguayo del Partido Colorado, Santiago Peña, gesticula durante una entrevista con AFP en Asunción. Foto: LUIS ROBAYO / AFP
El candidato presidencial paraguayo del Partido Colorado, Santiago Peña, gesticula durante una entrevista con AFP en Asunción. Foto: LUIS ROBAYO / AFP
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

La Fiscalía de Paraguay pidió este viernes ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña, al que acusa de asociación criminal junto a cinco directivos del Banco Central para proteger a Ueno Bank, cuyo colapso precipitó su destitución y encarcelamiento.

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