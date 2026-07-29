El expresidente de Bolivia, Evo Morales, gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la localidad cocalera de Lauca Eñe, en la región del Chapare (Bolivia), el 12 de agosto de 2025. Foto: PABLO RIVERA / AFP
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la localidad cocalera de Lauca Eñe, en la región del Chapare (Bolivia), el 12 de agosto de 2025. Foto: PABLO RIVERA / AFP
/ PABLO RIVERA
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.