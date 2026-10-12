La Fiscalía General de Bolivia inició este lunes la recopilación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales, acusado de presuntos “delitos de lesa humanidad” en un polémico caso de “terrorismo” durante su gobierno en 2009.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que inició la “fase de acumulación de antecedentes” contra Morales (2006-2019) y quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, acusados de supuesto asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad.

Esto se da después del “análisis de admisibilidad” de la solicitud de proposición acusatoria presentada por legisladores de la alianza opositora Libre, del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y del informe que ahora el fiscal general interino, José Armando Urioste, debe presentar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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Urioste, citado en la nota, precisó que la solicitud se trata de una “etapa inicial de investigación”.

La ley boliviana establece que la Fiscalía tiene hasta 30 días para acumular antecedentes y luego, en caso de existir “materia justiciable”, formular el requerimiento acusatorio al TSJ, que a su vez pedirá la autorización al Parlamento para continuar con el caso.

El viernes, los representantes de Libre presentaron a la Fiscalía la acusación con la que se busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera, quienes deben responder por “ejecuciones sumarias” y posteriores “detenciones ilegales” y “torturas”.

El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Jorge Ábrego

En abril de 2009, una operación policial en el hotel Las Américas, en la ciudad oriental de Santa Cruz, se saldó con tres extranjeros muertos, incluido el irlandés Michael Dwyer, y la detención del croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

Los cinco fueron acusados por el Gobierno de Morales de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente Morales.

En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas.

Como ya habían cumplido su condena estando en detención preventiva, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.

Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el entonces Gobierno de Morales lo inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.

El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, tras retirar sus acusaciones el entonces Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), detractor de Morales, y la Fiscalía boliviana.

En 2022 se conoció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de la madre de Dwyer, que concluyó que “el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de los afectados.

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