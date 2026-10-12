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El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Luis Gandarillas
El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

La Fiscalía General de Bolivia inició este lunes la recopilación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales, acusado de presuntos “delitos de lesa humanidad” en un polémico caso de “terrorismo” durante su gobierno en 2009.

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