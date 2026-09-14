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Resumen

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El candidato a la presidencia de Brasil Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal, saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
El candidato a la presidencia de Brasil Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal, saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro adelantó este lunes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por primera vez en un sondeo de cara a una eventual segunda vuelta de las elecciones del próximo octubre.

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