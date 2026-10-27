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Resumen

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El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, a su llegada al Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. (Evaristo SA / AFP)
El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, a su llegada al Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. (Evaristo SA / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia AFP

Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado por el presidente Lula da Silva en el reciente balotaje en Brasil, aterrizó al caer la tarde de este martes en Estados Unidos, según dos medios estadounidenses.

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