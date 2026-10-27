Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado por el presidente Lula da Silva en el reciente balotaje en Brasil, aterrizó al caer la tarde de este martes en Estados Unidos, según dos medios estadounidenses.

CNN y The Washington Post, citando cada uno a una fuente anónima, dijeron que el senador conservador había llegado a Estados Unidos tras las especulaciones sobre su paradero que circularon todo el día.

MIRA AQUÍ: Flávio Bolsonaro se fugó a Estados Unidos tras recibir una orden judicial que le prohibía salir de Brasil

Se desconoce el lugar exacto donde aterrizó.

Más temprano, el Departamento de Estado dijo que le concedería a él y a su familia visados, ante las múltiples investigaciones que enfrenta en Brasil y luego de las elecciones del domingo.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no ha reconocido su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump es aliado de la familia Bolsonaro y el lunes denunció que las elecciones de Brasil habían sido “amañadas”.

Flávio Bolsonaro dijo ese mismo día que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”.

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Una fuente policial de Brasil indicó este martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

Durante su cumpleaños 81 en Brasilia, Lula dijo el martes no tener “informaciones precisas” sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería “vergonzosa”.

“Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, cargó el presidente reelecto durante el festejo con miembros de su gobierno y simpatizantes.

Las informaciones sobre la partida de Bolsonaro causaron estupefacción en su campo.

“No tenemos todavía noticias de su paradero”, dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo 25 de octubre para un inédito cuarto mandato, al derrotar en balotaje, contra todo pronóstico, a su rival conservador Flávio Bolsonaro, quien anunció que pedirá la anulación de la elección. (AFP)

SOBRE EL AUTOR