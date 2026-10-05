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Resumen

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El senador de derecha brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, se dirige a sus seguidores tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil, el 4 de octubre de 2026. Foto: SERGIO LIMA / AFP
El senador de derecha brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, se dirige a sus seguidores tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil, el 4 de octubre de 2026. Foto: SERGIO LIMA / AFP
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro celebró este lunes “la mayoría abrumadora” que ha lograda la derecha y la extrema derecha en el Parlamento brasileño, tras las elecciones presidenciales y legislativas del domingo.

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