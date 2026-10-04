El senador Flávio Bolsonaro, que venció la primera vuelta de las presidenciales de este domingo pero tendrá que disputar una segunda con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el resultado de las elecciones mostró que “Brasil quiere un cambio”.

“Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”, afirmó el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en Brasilia, en sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados.

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Con el 99,83 % escrutado, el senador opositor obtuvo el 47,07 % de los votos en la primera vuelta y el líder progresista, que aspira a su cuarto mandato no consecutivo, el 45,11 %.

El resultado de la primera vuelta supuso una sorpresa debido a que todas las encuestas indicaban que el presidente vencería con varios puntos de diferencia.

El senador de derecha brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales. (Foto de Evaristo SA / AFP). / EVARISTO SA

“Estoy muy feliz por el voto de confianza. Son 56 millones de brasileños. No podría estar más realizado ya que lo que constato es que Brasil quiere un cambio”, insistió el candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL).

Bolsonaro afirmó que por poco consiguió ser elegido presidente en la primera vuelta y que están confiado en que mantendrá su ventaja en la segunda vuelta.

“Hay posibilidades reales de que en tres semanas Brasil de una respuesta y muestre que quiere un Gobierno moderno, con menos ministerios, un Gobierno que respete la democracia”, afirmó.

El senador afirmó que las promesas populistas y las grandes cantidades de recursos públicos comprometidos por el jefe de Estado durante su campaña electoral muestran que Lula tan solo está preocupado con la preservación del poder.

“Yo, en cambio, estoy preocupado con el futuro de Brasil y voy a seguir comportándome de esa forma en las próximas tres semanas, hasta la segunda vuelta”, dijo.

El líder opositor afirmó igualmente que el próximo presidente de Brasil tendrá la oportunidad de postular a cuatro de los once integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) y que su intención es nombrar a candidatos que no estén interesados en interferir en las elecciones como supuestamente ocurren en la actualidad.

Bolsonaro dijo además que su posible victoria permitirá ponerle “fin a la era del PT”, en alusión al izquierdista Partido de los Trabajadores, la formación liderada por Lula y que gobernó Brasil entre 2003 y 2016 y entre 2022 y 2026.

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