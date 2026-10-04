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Resumen

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El senador Flávio Bolsonaro ofrece declaraciones luego de conocer los resultados oficiales de las elecciones en Brasil. (EFE/ Andre Borges).
El senador Flávio Bolsonaro ofrece declaraciones luego de conocer los resultados oficiales de las elecciones en Brasil. (EFE/ Andre Borges).
/ EFE/Andre Borges Andre Borges
Por Agencia EFE

El senador Flávio Bolsonaro, que venció la primera vuelta de las presidenciales de este domingo pero tendrá que disputar una segunda con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el resultado de las elecciones mostró que “Brasil quiere un cambio”.

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