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Resumen

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Flávio Bolsonaro reacciona tras conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
Flávio Bolsonaro reacciona tras conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de este domingo, afirmó que un juez le ha pedido este lunes entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país.

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