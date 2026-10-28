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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el excandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro. (Kevin DIETSCH / Ricardo ARDUENGO / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el excandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro. (Kevin DIETSCH / Ricardo ARDUENGO / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump declaró este miércoles que no se va a “involucrar” en la proclama del senador Flávio Bolsonaro, que afirmó ser el “verdadero presidente” de Brasil tras huir a Estados Unidos.

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