Flávio, el primogénito de Jair Bolsonaro que tiene la bendición del expresidente para postular a la presidencia de Brasil

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó esta semana que su hijo Flávio Bolsonaro será candidato presidencial en las elecciones de su país en el 2026 por medio de una carta escrita a mano. Un pronunciamiento que pone los ojos sobre el primogénito del exmandatario.

El senador e hijo mayor del exgobernante brasileño ya había anunciado que postularía a la presidencia a inicios de diciembre. Aquella noticia puso fin a las interrogantes en torno a quién lideraría la plancha del Partido Liberal en reemplazo de Jair Bolsonaro, quien enfrenta una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Según reportó O Globo, el reciente documento con el cual Bolsonaro padre da su bendición a su hijo mayor llevaba por título “Carta a los brasileños” y fue redactado el 25 de diciembre desde el hospital DF Star de Brasilia poco antes de que el líder político ingresara a una cirugía.

La misiva fue leída públicamente por Flávio Bolsonaro y en esta el expresidente señala que su hijo garantiza la continuidad de su proyecto político y tiene la “misión de rescatar a Brasil”, afirmando también que la decisión de sucederlo estaba “sustentada en el deseo de preservar los principios” de las personas que lo habían acompañado en su mandato.

“Con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nominar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia en el 2026”, mencionaba la carta.

El medio brasileño antes citado señala que la intención de Bolsonaro con esta nominación es poner fin a las disputas que hay dentro del Partido Liberal y no dar margen de discusión a la figura de su vástago como heredero del capital político obtenido por el bolsonarismo.

Por lo pronto, los médicos de Jair Bolsonaro reportaron que él se viene recuperando sin complicaciones de la operación a la que se sometió para corregir dos hernias en la ingle.

FIGURA DE SUCESIÓN

Flávio Nantes Bolsonaro nació en 1981 en el municipio brasileño de Resende, ubicado en el estado de Río de Janeiro, siendo el mayor de los cinco hijos de Jair Bolsonaro. Su formación incluye un grado de derecho en la Universidad Candido Mendes y posteriores estudios de posgrado en ciencia política, emprendimiento y políticas públicas.

Siguiendo los pasos de su padre, se involucró en la política desde muy joven, pues con 21 años se convirtió en diputado estatal en Río de Janeiro, cargo en el que permaneció durante cuatro periodos consecutivos hasta el 2019. Durante esta época llegó a presidir algunas comisiones parlamentarias locales como la de Seguridad Pública.

En medio de esta etapa Bolsonaro también intentó ser alcalde de la ciudad de Río de Janeiro en el 2016, pero solamente pudo llegar al cuarto lugar de las votaciones.

Tras el fin de su periodo como parlamentario estatal postuló al Senado de Brasil en los comicios generales deL 2018 en los que su padre terminó llegando a la presidencia. La suerte también le sonrió al mayor de los hijos de Jair Bolsonaro, pues se hizo con un escaño y con 4,3 millones de votos fue el senador más votado de Río de Janeiro.

Desde su labor en el Senado brasileño Flávio Bolsonaro ha mantenido una línea discursiva alineada a la de su padre: con especial atención en la seguridad y políticas de mano dura y abogando por valores conservadores como la defensa tradicionalista de la familia.

En el Poder Legislativo ha impulsado proyectos de cara al endurecimiento de las sanciones para varios delitos y ha buscado la creación de centros de cuidado para los adultos mayores. También ha buscado la reducción de las penas por delitos contra la democracia y ha propuesto realizar una auditoría al sistema de voto electrónico.

Desde febrero del 2025 es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y ha señalado desde su designación que su prioridad es la “aceleración de los proyectos de ley para endurecer las penas” contra los delincuentes “peligrosos y que comenten crímenes de forma reiterada” aprovechando “las brechas” de la legislación.

CUESTIONAMIENTOS

Una de las polémicas más importantes en las que se ha visto envuelto Flávio Bolsonaro es el “Caso Rachadinha”, que se remonta a su pasado como diputado de Río de Janeiro.

La causa judicial nos lleva al 2020 y consistió en una denuncia de la fiscalía de Río, que acusaba al primogénito de Jair Bolsonaro de ser el líder de una organización que presuntamente desviaba en su beneficio parte de los salarios de los empleados de dicho estado de Brasil.

Unas 15 de personas del entorno de Bolsonaro se habrían visto implicadas en la trama. Las autoridades detectaron transacciones por un valor total de 1,2 millones de reales, monto superior al medio millón de dólares.

Ligado a este caso estuvo otro llamado el de la “Tienda de Chocolates”, en el que se investigaba al hijo de Jair Bolsonaro por el presunto montaje de un negocio destinado a lavar el dinero sustraído de los salarios de funcionarios de Río de Janeiro.

Ambas investigaciones se situaban en un contexto en el que la fiscalía detectó un crecimiento anómalo en el patrimonio del senador, que incluía la citada tienda de chocolates y una mansión ubicada en Brasilia, la cual tuvo un costo de 6 millones de reales, equivalentes a 1,1 millones de dólares.

Los reportes indicaban que el crédito hipotecario con el que se adquirió ese inmueble tenía cuotas mayores a los ingresos que suponían el salario de Bolsonaro como legislador.

El proceso judicial por el “Caso Rachadinha” fue archivado por el Tribunal Federal Supremo de Brasil en el 2022 citando errores procedimentales, pero la fiscalía solicitó su reapertura al menos en dos ocasiones, por ahora sin fortuna.

Su trabajo en el Senado también ha sido cuestionado por sus críticos, que argumentan que Flávio Bolsonaro busca favorecer a su padre desde su posición, al igual que a otros involucrados en los incidentes que llevaron a la condena del exmandatario.

El mayor de los hermanos Bolsonaro ha sido impulsor de un proyecto de ley que busca modificar el procedimiento con el que se suman las penas por delitos contra el estado democrático de derecho. Dicha normativa, llamada “PL de la Dosimetría” por sus adversarios políticos, llevaría a que el castigo de 27 años de cárcel impuesto a Jair Bolsonaro se reduzca a cerca de dos años y medio bajo el nuevo cálculo.

El proyecto consiguió ser aprobado hace algunas semanas por las dos cámaras del Congreso brasileño, pero Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente del país sudamericano, declaró hace una semana que loca vetará.

Otros señalamientos que tiene Flávio Bolsonaro son un presunto vínculo con grupos de las milicias del crimen organizado, además de acusaciones de instrumentalización de la policía e inteligencia estatal para producir informes que lo dejaran mejor parado durante las investigaciones del “Caso Rachadinha”.

En el tiempo reciente también ha tenido declaraciones polémicas sobre la lucha contra la delincuencia, sugiriendo que Estados Unidos debería bombardear parte de la costa brasileña como lo hace con las presuntas narcolanchas en el mar Caribe.

“¿No le gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a luchar contra estas organizaciones terroristas?”, escribió hace algunos meses en X dirigiéndose al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.