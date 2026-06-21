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El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, en una foto de archivo. (Foto: EFE/ Isaac Fontana)
El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, en una foto de archivo. (Foto: EFE/ Isaac Fontana)
Por Agencia EFE

El senador y precandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro felicitó este domingo al abogado Abelardo de la Espriella por su aparente victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y celebró que “las agendas de la derecha siguen triunfando en toda América”, según los resultados preliminares divulgados tras la segunda vuelta.

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