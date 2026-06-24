00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
El senador brasileño Flávio Bolsonaro en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
Por Agencia EFE

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro felicitó este miércoles a la peruana Keiko Fujimori, después de que esta alcanzara una ventaja irreversible en el conteo de votos, y celebró el giro a la derecha en el país andino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.