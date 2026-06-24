El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro felicitó este miércoles a la peruana Keiko Fujimori, después de que esta alcanzara una ventaja irreversible en el conteo de votos, y celebró el giro a la derecha en el país andino.
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro felicitó este miércoles a la peruana Keiko Fujimori, después de que esta alcanzara una ventaja irreversible en el conteo de votos, y celebró el giro a la derecha en el país andino.
El senador derechista deseó en un mensaje publicado en redes sociales un “éxito completo” a Fujimori en su “misión” de llevar a Perú a “la estabilidad, prosperidad y seguridad”.
“Que este ciclo, más a la derecha, represente un tiempo de paz, progreso y esperanza para Perú y toda América Latina”, escribió.
Asimismo, Bolsonaro dijo que el fortalecimiento de la cooperación entre el país andino y Brasil es “fundamental” para enfrentar desafíos comunes como el combate al “narcoterrorismo transnacional” y la promoción de la “libertad económica”.
El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), ha presentado los recientes resultados electorales en la región, tanto la victoria de Fujimori como la del colombiano Abelardo de la Espriella, como muestra de un vuelco político conservador en Latinoamérica.