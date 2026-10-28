El senador brasileño Flávio Bolsonaro huyó de su país a Argentina y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada y volvió a despegar hacia un destino desconocido.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

Medios estadounidenses informaron el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano, donde la administración de Donald Trump prometió concederle un visado.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó posteriormente que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.

Horas antes, fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Javier Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador de 45 años hubiera ingresado al país.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego “un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly SA con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador”, señaló el comunicado en X de la dirección de migraciones.

El sitio web de seguimiento de vuelos en tiempo real señaló que el avión con placa LV-JQW despegó desde el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú.

En la madrugada del miércoles, la aeronave aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después, señalaron reporteros de AFP en el lugar.

Se desconoce por ahora el destino final del senador brasileño, aunque la plataforma de seguimiento Flightaware apunta a Miami.

El presidente Donald Trump es un cercano aliado de la familia Bolsonaro. El lunes denunció que las elecciones de Brasil fueron “amañadas”.

Una fuente del Departamento de Estado aseguró que la administración iba a conceder visado al candidato derrotado y su familia.

Pasaportes cancelados

El lunes, Flávio Bolsonaro dijo que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”.

También negó cualquier intención de partir y aseguró que iba a ejercer de jefe de oposición.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video.

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Una fuente policial de Brasil indicó el martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

Lula dijo el martes no tener “informaciones precisas” sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería “vergonzosa”.

“Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, cargó el presidente reelecto durante el festejo de su 81 cumpleaños en Brasilia.

Las informaciones sobre la partida de Bolsonaro causaron estupefacción en su campo.

“No tenemos todavía noticias de su desfile”, dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”, añadió.

Tras los pasos de su familia

Estados Unidos ya acoge a su hermano Eduardo, exdiputado brasileño que ejerce ahora de enlace con los Trump, y recibió durante tres meses a su padre Jair, que marchó a ese país antes de la asunción de Lula en 2022.

Eduardo Bolsonaro dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

El mandatario izquierdista ganó por casi el 52% de los votos, frente al 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

Había prometido que en caso de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.