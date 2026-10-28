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Resumen

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El senador de derecha Flavio Bolsonaro gesticula durante un mitin en Largo Glenio Peres, Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026. (Foto de SILVIO AVILA / AFP).
El senador de derecha Flavio Bolsonaro gesticula durante un mitin en Largo Glenio Peres, Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026. (Foto de SILVIO AVILA / AFP).
/ SILVIO AVILA
Por Agencia AFP

El senador brasileño Flávio Bolsonaro huyó de su país a Argentina y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada y volvió a despegar hacia un destino desconocido.

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