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Flavio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, levanta el pulgar mientras habla sobre su relación con Daniel Vorcaro el 19 de mayo de 2026. (Foto de Sergio Lima / AFP).
Flavio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, levanta el pulgar mientras habla sobre su relación con Daniel Vorcaro el 19 de mayo de 2026. (Foto de Sergio Lima / AFP).
/ SERGIO LIMA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

A tres semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, la campaña se vio perturbada el viernes con la revelación de que Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula da Silva, es investigado desde julio por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas en el escándalo del Banco Master. La investigación, que permaneció bajo reserva hasta ahora, vuelve a colocar al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en el centro de una crisis política que también golpea al Supremo Tribunal Federal (STF) y amenaza con alterar el rumbo de una contienda en la que ambos candidatos aparecen casi empatados.

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