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Resumen

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El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial en Brasil. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial en Brasil. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El senador y candidato opositor Flávio Bolsonaro afirmó que “es imposible reconocer” la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

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