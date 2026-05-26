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El senador brasileño Flávio Bolsonaro en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
El senador brasileño Flávio Bolsonaro en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
Por Agencia AFP

El candidato presidencial conservador brasileño Flávio Bolsonaro afirmó este martes que pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que declare como terroristas a los dos principales grupos del crimen organizado en Brasil, en una inusual visita a la Casa Blanca en plena precampaña electoral.

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