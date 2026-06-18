Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, participa en la presentación del plan 'Brasil sin Miedo' . (Foto: EFE)
El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, participa en la presentación del plan 'Brasil sin Miedo' . (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil, presentó este jueves una serie de propuestas en materia de seguridad, entre las que figuran un “paredón” militar en la frontera, castración química para violadores y unidades penitenciarias inspiradas en el modelo del salvadoreño Nayib Bukele.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.