Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil, presentó este jueves una serie de propuestas en materia de seguridad, entre las que figuran un “paredón” militar en la frontera, castración química para violadores y unidades penitenciarias inspiradas en el modelo del salvadoreño Nayib Bukele.

El senador expuso en un teatro de la avenida Faria Lima, el principal centro financiero y corporativo de São Paulo, el plan ‘Brasil sin Miedo’, un conjunto de 12 medidas contra el crimen, que promete poner en práctica “apenas asuma” el poder.

“Hoy, el brasileño vive a merced de facciones criminales que controlan el territorio. Estamos cansados y vamos a retomar el control del país”, afirmó, acompañado por el exjuez del caso Lava Jato y actual senador Sérgio Moro y el exsecretario de Seguridad del estado de São Paulo Guilherme Derrite.

Bolsonaro dijo que el anuncio es una “pésima noticia” para las bandas de narcotraficantes Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de para el Partido de los Trabajadores, formación política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al que definió como “cobarde”, “incompetente” o “cómplice” del crimen organizado.

Con todo, adelantó que su gobierno va a, “por lo menos”, duplicar las inversiones federales en seguridad pública con respecto a la Administración actual.

Como primera medida, dijo que las organizaciones criminales, como el PCC y el Comando Vermelho, serán declaradas oficialmente organizaciones narcoterroristas a nivel nacional, en línea con el Gobierno de Estados Unidos.

La Administración de Donald Trump declaró a las agrupaciones criminales grupos terroristas internacionales tras petición expresa del propio Flávio Bolsonaro en una reunión entre ambos a finales de mayo.

Esto, según el político, permitirá que los integrantes puedan ser perseguidos con “fuerza máxima” e invertir en servicios de inteligencia para asfixiar sus actividades financieras.

“Bandido armado con fusil en la mano será bandido abatido por las fuerzas de seguridad”, expresó el precandidato, quien prometió inversiones en armamento de alto calibre.

Asimismo, dijo que, bajo su gestión, construirá cinco nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad teniendo como base el modelo adoptado por El Salvador, que transformarán la prisión en un “lugar de castigo” y no “de resocialización”.

Allí, los detenidos considerados de gran peligrosidad vivirán aislados, sin acceso a teléfonos celulares para evitar que continúen controlando los negocios, y solo podrán recibir visitas monitoreadas.

Según el primogénito de Jair Bolsonaro (2019-2023), El Salvador estaba en una situación “peor” que Brasil en términos de crimen organizado y así consiguió mejorar la seguridad ciudadana.

Además, los presos deberán “pagarse su estadía” en la prisión trabajando, y una parte del dinero producido irá destinado a un subsidio para las familias de víctimas de la inseguridad.

También se comprometió a reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, y hasta los 14 en casos de crímenes de mayor gravedad como violación, narcotráfico, tortura y asesinato.

Un “paredón” en la frontera

Bolsonaro anunció que creará el “Sistema Nacional de Fronteras”, una fuerza de seguridad fronteriza conformada por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Brasileña y equipada con tecnología de punta y armamento “de guerra”.

El fin de esta fuerza será levantar un “paredón” tecnológico y físico en los límites internacionales del país para desorganizar la entrada de armas y drogas que “alimentan el engranaje” del narcotráfico internacional.

Además, el candidato de la ultraderecha brasileña aseveró que usará su “fuerza como presidente” para aprobar e implementar la castración química para violadores.

En diciembre del año pasado, Flávio Bolsonaro anunció que será candidato a la presidencia de Brasil por el ultraderechista Partido Liberal, tras haber recibido la bendición de su padre, quien se encuentra cumpliendo pena por orquestar un golpe de Estado para mantenerse en el poder.

Desde ese momento, su imagen en las encuestas ha sufrido oscilaciones, incluso llegando a superar a Lula, aunque una de las más recientes lo acomodan casi seis unidades debajo del progresista.