icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El senador brasileño, y precandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, saluda a simpatizantes a su llegada al aeropuerto Juscelino Kubitscheck, en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026. (Andre Borges / EFE)
El senador brasileño, y precandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, saluda a simpatizantes a su llegada al aeropuerto Juscelino Kubitscheck, en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El senador de Brasil y principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre, Flávio Bolsonaro, va a reforzar el dispositivo de seguridad que lo acompaña y usará de manera “permanente” chaleco antibalas ante las “crecientes amenazas de muerte” en su contra.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.