icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Flavio Bolsonaro saludando a sus seguidores en Río de Janeiro, Brasil. el 25 de octubre del 2026. (EFE/ Antonio Lacerda ARCHIVO).
Flavio Bolsonaro saludando a sus seguidores en Río de Janeiro, Brasil. el 25 de octubre del 2026. (EFE/ Antonio Lacerda ARCHIVO).
Por Agencia EFE

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones brasileñas del pasado domingo, se fugó a Estados Unidos este martes después de que un juez le prohibiera salir del país, según fuentes políticas citadas por varios medios brasileños.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?