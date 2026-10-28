El senador conservador Flávio Bolsonaro protagonizó una rocambolesca fuga de Brasil a Estados Unidos que tuvo en vilo al país durante 24 horas.

Bolsonaro, que perdió las elecciones el domingo contra el presidente Lula, logró dejar Brasil a través de Argentina y con escalada Ecuador pese a tener una prohibición judicial de salir del país.

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Esta es la cronología de su fuga, con sus hechos, enigmas y maniobras sospechosas.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial en Brasil. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP). / PABLO PORCIUNCULA

Desconocer la derrota

Tras perder las elecciones contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, con semblante sombrío, hace una breve declaración a la prensa desde Brasilia: dice que no reconoce los resultados y que pedirá la anulación de los comicios.

El video

Al día siguiente, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro publica un video selfie con un fondo de pared exterior, sin que sea posible saber dónde se encuentra.

Asegura que la justicia le prohibió salir del país en un intento de intimidarlo, pero dice que nunca pensó desde y se compromete a ejercer de jefe de la oposición.

La prohibición está relacionada con una investigación en su contra por lavado de dinero.

Vehículos pertenecientes a la caravana del senador Flávio Bolsonaro salen de su condominio en Brasilia el 27 de octubre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP). / PABLO PORCIUNCULA

La comitiva vacía

El portal argentino Infobae informa el martes sobre la supuesta intención de Bolsonaro de abordar un vuelo en Puerto Iguazú, una ciudad del noreste argentino, famosa por ser una de las puertas de entrada a las cataratas de Iguazú.

Periodistas, incluido la AFP, constatan la partida de la comitiva oficial de Flávio Bolsonaro desde su casa en Brasilia: tres autos negros, sin que sea posible determinar si el senador se encuentra dentro.

Según periodistas locales, la comitiva se dispersa poco después y cuando el conductor del vehículo de en medio -donde suele viajar el político- baja la ventana, estos constatan que no hay ningún pasajero a bordo.

Sin rastro

En medio de la especulación, una fuente policial confirmó a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados tras haber vencido el plazo para que los entregue.

Medios estadounidenses, que citan fuentes anónimas, informan que Bolsonaro está rumbo a Estados Unidos.

En Brasil, se mantiene el misterio.

Visiblemente estupefacto, su jefe de campaña, Rogério Marinho, dice tras una reunión de urgencia de parlamentarios del Partido Liberal de Bolsonaro que no tiene ninguna noticia de su líder.

“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros. Fue la única comunicación que tuvimos”, dijo a la prensa en Brasilia.

Cruce de frontera

En la madrugada del miércoles, la dirección de migraciones argentina divulga que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera.

Esto ocurre más de 12 horas después de que cirugían las primeras informaciones.

Mientras se le buscaba, Flávio Bolsonaro seguía en Brasil.

El senador pasó a Argentina “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” a través del puente internacional Tancredo Neves, entre la localidad brasileña de Foz de Iguaçu y Puerto Iguazú.

Además de la brasileña, Bolsonaro tiene la nacionalidad italiana.

Se desconoce cómo llegó hasta allí desde Brasilia, a más de 1.500 kilómetros de distancia.

El avión que transportaba a Flavio Bolsonaro llegó al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de GIORGIO VIERA / AFP). / GIORGIO VIERA

El avión

Poco después, un avión privado Gulfstream G400 despega del aeropuerto de Puerto Iguazú para llevarlos al puerto ecuatoriano de Guayaquil, según la dirección de migraciones argentina.

En Ecuador, el avión que lleva a los Bolsonaro hace una breve parada para recargar combustible en un aeropuerto desolado.

Reporteros de la AFP constatan que la aeronave despega de nueva.

El sitio FlightAware muestra que su destino es Miami.

Según Flightradar, otro sitio de rastreo de vuelos, unos 927.000 internautas siguen el viaje.

Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo Arduengo / AFP). / RICARDO ARDUENGO

Llegada a destino

Casi 12 horas después de cruzar a Argentina, la familia pisa suelo estadounidense en el aeropuerto de Opa-Locka, Florida.

El excandidato bajó las escaleras del avión vestido con una camisa negra y cargando una mochila, según observa la AFP.

Minutos después suben a una camioneta y parten con rumbo desconocido.