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Resumen

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Flavio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP).
Flavio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP).
/ RICARDO ARDUENGO
Por Agencia AFP

El senador conservador Flávio Bolsonaro protagonizó una rocambolesca fuga de Brasil a Estados Unidos que tuvo en vilo al país durante 24 horas.

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