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Resumen

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Fotografía de archivo del exgobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Fotografía de archivo del exgobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Por Agencia EFE

El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro sumó este martes el respaldo del exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, quinto en la primera vuelta del domingo con el 2,18 % de los votos, con miras al balotaje del próximo 25 de octubre.

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