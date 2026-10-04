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Resumen

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El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, levanta el pulgar al salir de un centro de votación tras emitir su voto. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP).
El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, levanta el pulgar al salir de un centro de votación tras emitir su voto. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP).
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia AFP

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, encabeza ampliamente el conteo de votos en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas, con el 49,58% de los votos, contra el 42,25% para el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con el 64,81% de las urnas contabilizadas.

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